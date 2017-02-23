Роналду после поражения от «Валенсии» кричал: «Я забил гол, а ты что сделал?!»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду после гостевого поражения от «Валенсии» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата Испании был разозлён результатом встречи, сообщает AS. Португальский футболист отличился при счёте 0:2, однако это не помогло его команде избежать поражения.
По информации издания, после финального свистка камера телетрансляции выхватила эпизод с Роналду в подтрибунном помещении, кричащего: «Я забил гол, а ты что сделал?!» На кого именно кричал 32-летний футболист, установить не удалось, так как обидчик не попал в объектив камеры.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Роналду провёл за «Реал» 18 матчей, забил 15 голов и отдал три результативных передачи.