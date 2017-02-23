Витиньо: у меня было время подумать над тем, кем я должен стать, кем я буду

Форвард ЦСКА Витиньо оценил свою готовность и рассказал о личной задаче на остаток сезона.
«Я быстро адаптировался к работе в Кампоаморе. Уже бывал здесь с ЦСКА, знаю расположение всех спортивных объектов, программу сборов, да и костяк команды остался прежним. Сейчас очень хороший момент для того, чтобы набрать нужную форму. В Бразилии у меня было время ещё раз всё взвесить, как следует подумать над тем, кем я должен стать, кем я буду. Я повзрослел, окреп, повторно всё оценил. Сейчас моя главная цель — помочь ПФК ЦСКА выступить в чемпионате страны как можно более успешно!» — цитирует Витиньо сайт ЦСКА.