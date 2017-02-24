Форвард «Ростова» Полоз претендует на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. «Ростов» в ответном матче 1/16 финала ЛЕ сыграл вничью с пражской «Спартой» (1:1), а Полоз стал автором единственного гола ростовчан.
Помимо Полоза на награду претендуют ещё три футболиста. За звание лучшего игрока также поспорят хавбек мёнхенгладбахской «Боруссии» Ларс Штиндль, который оформил хет-трик в матче с «Фиорентиной» (4:2), нападающий Набирь Фекир – «Лион», в активе которого 3 гола и 1 результативная передача в матче с «АЗ Алкмар» (7:1), а также форвард «Олимпиакоса» Карим Ансарифард, который отметился дублем в матче с «Османлыспором» (3:0).