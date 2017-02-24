Деменко: если «Ростов» и проиграет «МЮ», то никто не будет их в этом упрекать

Бывший полузащитник «Краснодара», «Ростова» и «Зенита» Максим Деменко прокомментировал результат жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. По её итогам ростовчанам достался в соперники «Манчестер Юнайтед», а краснодарцам — испанская «Сельта». Встречи состоятся 9 и 16 марта.
«Краснодару» вполне по силам пройти «Сельту», хотя это достаточно хорошая команда, которая неплохо выглядит в чемпионате Испании. Соперник, можно сказать, удачный. Всё-таки не «Манчестер Юнайтед». Хотя для всего города Ростова матч против такого клуба — это праздник. Думаю, что если ростовчане и проиграют, то никто не будет их в этом упрекать. А вот если выиграют… Это будет уже не зазорно, станут героями. Во время матча против «Баварии» в них никто не верил, а они вышли и показали класс", — сказал Деменко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.