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Витиньо: Гончаренко берёт за руку, водит по полю, показывает, где мне находиться

24 февраля 2017, пятница. 17:50. Футбол
Форвард ЦСКА Витиньо рассказал о первых впечатлениях от работы с новым главным тренером команды Виктором Гончаренко, а также поделился ожиданиями от первого после зимы домашнего матча 18-го тура РФПЛ против «Зенита», который столичный клуб проведёт на «Арене ЦСКА».

«Гончаренко — отличный тренер со своим видением игры, методологией и принципами. Он проявляет ко мне огромную терпимость, постоянно мотивирует, подбадривает. В конце концов, я иностранец, пытаюсь адаптироваться в новой структуре и культуре. Это не так просто сделать. Наш тренер проявляет ко мне большое терпение, учит меня, постоянно пытается развивать, находить где мне можно прибавить. Я за это благодарен и в качестве ответной реакции хочу развиваться, пытаться своей работой принести пользу всей команде.

Я никогда не играл по схеме «3-5-2», для меня это новинка. Но, как показывают товарищеские матчи, команда очень хорошо принимает эту тактику. Мне мои функции ясны. Тренер берёт меня за руку, водит по полю и показывает, где я должен находиться. В первую очередь разъясняет расположение, перемещение футболистов по линиям, мои личные функции уточняет: как я должен располагаться в каждом из эпизодов.

Чего жду от первого после зимы матча с «Зенитом»? Без сомнения, это будет очень большой и очень важный матч. Он определит наши дальнейшие ожидания от сезона. Игра с точки зрения борьбы в чемпионате будет ключевой. Без сомнения, мы к ней подойдём в полной боевой готовности. Что касается меня, я сделаю всё возможное, чтобы быть в строю. Ведь я приехал, чтобы помогать ЦСКА добиваться самых высоких мест в таблице, становиться чемпионами. Мечтаю сыграть в этом матче.

Мечтаю побывать на новом стадионе команды! Я там ещё не был, но отслеживал через «Инстаграм» все процессы стройки, прекрасно знаю, как стадион выглядит. Это великолепный дом. Хочу начать выступать там, чтобы он по-настоящему стал моим домом, чтобы арена ЦСКА стала для меня успешной», — цитирует Витиньо пресс-служба клуба.
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит Виктор Гончаренко Витиньо
Новости. Футбол
24 февраля 2017, пятница
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