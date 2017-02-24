Манчини: успех Раньери в «Лестере» будут помнить ещё две тысячи лет

Роберто Манчини, который, как сообщалось ранее, отказался возглавить «Лестер Сити» после ухода с поста главного тренера Клаудио Раньери, поделился мнением об увольнении соотечественника из английского клуба.
«К сожалению, так устроен футбол. Когда побеждаешь, ты – лучший, а когда проигрываешь – платишь за это. Раньери сотворил в «Лестере» что-то великое, о чём будут помнить ещё две тысячи лет. Это самое главное. Мы, тренеры, когда выбираем эту профессию, понимаем, что придётся часто страдать. К сожалению, когда команда проигрывает и находится в трудном положении, за это всегда расплачивается тренер. Это закон футбола», — цитирует Манчини Tuttomercatoweb.
Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и привёл команду первой в истории победе в чемпионате Англии.