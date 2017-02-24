Анри: Руни нужно уезжать в Китай, если он этого хочет, и никого не слушать

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри выразил мнение, что форварду «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни не следует прислушиваться ко мнению общественности и выбрать вариант для продолжения карьеры, который он сам хочет.
«Я бы посоветовал Руни никого не слушать, быть счастливым и делать то, что он хочет. Он верой и правдой отработал в Англии. Если Уэйн действительно хочет уехать в Китай и его семья не против, то пусть сделает это. Люди говорят, что Руни слишком рано туда ехать и ему следует вернуться в «Эвертон», в котором он начинал карьеру. Однако в случае перехода в ливерпульский клуб и неудачных выступлений там эти же люди будут говорить, что ему нужно было ехать в Китай. Уэйн никому ничего не должен. Он внёс большой вклад в развитие не только английского, но и всего футбола. У каждого есть своё мнение, но позвольте ему быть самим собой и делать то, чего он хочет. Руни этого заслужил», — цитирует Анри Sky Sports.
Накануне Руни сообщил, что останется в «МЮ», несмотря на активный интерес нескольких команд из Китая. До этого сообщалось, что сам футболист заинтересован в переезде в Китай и уже получил от нынешнего клуба разрешение на переход. В услугах 31-летнего форварда были заинтересованы «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бэйцзин Гоань».