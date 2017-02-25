Болельщики «Реала» предпочитают Касилью Кейлору Навасу

Испанская газета AS провела опрос среди своих читателей, чтобы выяснить их мнение о том, кого из голкиперов мадридского «Реала» они предпочли бы видеть в основном составе в матче 24-го тура Примеры с «Вильярреалом». Респонденты должны были сделать выбор между Кико Касильей и Кейлором Навасом.
По итогам опроса выяснилось, что большинство любителей футбола отдаёт предпочтение Касилье. За него проголосовали 66% болельщиков.
Навас в последнее время неоднократно подвергался критике за свою игру, и испанские СМИ сообщали, что клуб намерен приобрести нового вратаря перед стартом следующего сезона.
С «Вильярреалом» «сливочные» встретятся 26 февраля на поле соперника.