Источник: Моуринью регулярно звонит Неймару и уговаривает его перейти в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в приглашении в английский клуб нападающего «Барселоны» Неймара, сообщает Sport.es.
По информации источника, португальский специалист регулярно звонит бразильскому форварду и уговаривает его перейти в свой клуб ближайшим летом. Отмечается, что для Моуринью такая практика ведения трансферных дел является нормальной и используется на постоянной основе.
Неймар перешёл в «Барселону» из «Сантоса» в 2013 году. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 30 матчах за «Барселону» во всех турнирах и забил 10 мячей.