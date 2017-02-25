Ари не сможет помочь «Локомотиву» в матче с «Краснодаром»

Нападающий Ари, перешедший из «Краснодара» в «Локомотив» на правах аренды, по условию контракта не сможет сыграть против «быков».
«Я очень хотел, чтобы у меня была возможность сыграть за «Локомотив» против «Краснодара», но не удалось договориться. К сожалению, в контракте есть пункт, по которому я не могу этого сделать, иначе на клуб будут наложены дисциплинарные санкции», — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
31-летний Ари перешёл в «Локомотив» из «Краснодара» на правах платной аренды до 15 июня 2017 года. Опции выкупа соглашение между клубами не предусматривает.
«Локомотив» и «Краснодар» сыграют друг с другом в Москве 12 марта в рамках 19-го тура российской Премьер-Лиги.