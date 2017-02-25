Дони: Раньери получил то, чего заслуживал

Бывший вратарь «Ливерпуля» Дони прокомментировал решение руководства «Лестер Сити» уволить главного тренера Клаудио Раньери. Дони, работавший под руководством Раньери в «Роме», выразил мнение, что тренерские методы специалиста не так успешны, как могло показаться в прошлом сезоне.
«Рано или поздно каждый получает то, чего заслуживает. Ложь не может оставаться незамеченной в течение долгого времени, в какой-то момент правда обязательно вырвется наружу», — цитирует Дони Mundo Deportivo.
Слухи о возможном увольнении Раньери начали появляться в первой половине февраля, но тогда «Лестер» официально объявил, что продолжает доверять тренеру.