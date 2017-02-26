«Ювентус» на своём поле победил «Эмполи»

«Ювентус» одержал победу над «Эмполи» в матче 26-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Турине на стадионе «Ювентус» и закончилась со счётом 2:0.
На 52-й минуте голкипер гостей Лукаш Скорупски забил в собственные ворота после удара Марио Манджукича, а на 65-й минуте Алекс Сандро после передачи от Дани Алвеса точно пробил низом в дальний угол ворот «Эмполи».
Лидирующий в Серии А «Ювентус» набрал 66 очков и оторвался на 10 баллов от идущей на второй строчке «Ромы», которая ещё не сыграла в этом туре. «Эмполи» (22 очка) занимает 17-е место.