Спаллетти: «Лион»? «Роме» снова выпал тяжёлый жребий, хотелось другого соперника

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги Европы с «Лионом». Первая игра между командами пройдёт 9 марта во Франции, ответная — 16 марта в Италии.
«Нам вновь выпал тяжёлый жребий, но мы рады сыграть матчи высокого уровня. В «Лионе» собраны очень хорошие и опытные исполнители, ребята техничные и быстрые, которые не нуждаются в особых рекомендациях.
Ляказетт и Толиссо – игроки топ-уровня, как и наши футболисты. Мы обязаны сыграть в лучшем стиле «Ромы». У нас отличная команда, способная конкурировать с каждым соперником на дистанции.
Безусловно, хотелось бы получить другого соперника, но именно встречи с сильными командами позволяют оставаться на высоком уровне и демонстрировать хороший качественный футбол», – цитирует Спаллетти сайт болельщиков «Ромы».