Гончаренко: задачу бороться за первое место с ЦСКА никто не снимал

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги товарищеского матча с норвежским клубом «Будё-Глимт» (3:0) и рассказал о задаче на оставшуюся часть сезона.
«Считаю, мы хорошо подготовились в Кампоаморе, провели несколько очень хороших спаррингов и увенчали это всё победой. В субботу мы были достаточно хороши в обороне плюс создали много моментов. Важно было победить, чтобы подойти к «Зениту» в хорошем настроении.
Как оценю форму тех, кто влился по ходу сбора? Это в первую очередь Натхо и Тошич, достаточно опытные футболисты. Они быстро набирают форму. Плюс Витиньо нам добавил оптимизма. Думаю, они в достаточно хорошей форме будут к «Зениту». Мы хорошо готовы тактически и физически. Как сложится чемпионат— увидим. Задачу бороться за первое место и побеждать в каждом матче никто не снимал», — цитирует Гончаренко сайт ЦСКА.
По итогам 17 туров ЦСКА (32 очка) занимает третье место в РФПЛ, отставая от «Зенита» (35) и «Спартака» (40).