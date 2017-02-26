Голкипер ПСВ Зут занёс мяч в свои ворота, поднимаясь на ноги

В матче 24-го чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» — «ПСВ Эйндховен» голкипер гостей Йерун Зут пропустил в свои ворота курьёзный мяч, сообщает Voetbal International.
На 82-й минуте встречи при счёте 1:1 Зут, держа мяч одной рукой и пытаясь подняться на ноги, занёс снаряд за вратарскую линию. По словам главного арбитра встречи, система взятия ворот подала сигнал о том, что мяч пересёк линию, только в тот момент, когда вратарь стал подниматься на ноги. Таким образом, ПСВ в оставшееся время отыграться не сумел и потерпел поражение со счётом 1:2.
Посмотреть видео курьёзного гола можно в «Твиттере».