«Лестер» пытается убедить Хиддинка возглавить команду до конца сезона

Бывший главный тренер «Анжи» и сборной России Гус Хиддинк может возглавить «Лестер Сити». Руководители «лис» хотят, чтобы именно 70-летний специалист возглавил команду, информирует Guardian.
«Лестер» хочет подписать контракт с Хиддинком до конца сезона, но тренер не хочет принимать руководство командой на такой короткий срок. Сейчас «лисы» пытаются убедить Хиддинка изменить решение. Альтернативным вариантом является Крэйг Шекспир, который давно работает в клубе. «Лестер» может сделать его главным тренером на постоянной основе.
На сегодня «Лестер» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги 18-ю строчку, набрав 21 очко в 25 матчах.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «лисы» на выезде со счётом 1:2 проиграли «Севилье».