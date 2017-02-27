Дубль Найнгголана принёс «Роме» победу над «Интером» на выезде

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал на своём поле «Рому». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе победителей дубль оформил бельгийский полузащитник Раджа Найнгголан, а ещё один гол с пенальти забил Диего Перотти. В составе «Интера» гол на свой счёт записал Мауро Икарди.
«Рома» (59 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая семь очков лидирующему «Ювентусу». «Интер» (48) находится на шестой строчке.