Роналду побил рекорд чемпионата Испании по количеству забитых пенальти

Форвард «Реала» Криштиану Роналду, забив «Вильярреалу» (3:2) с 11-метровой отметки в гостевом матче 24-го тура Примеры, побил рекорд по количеству голов с пенальти в чемпионате Испании.
На счету португальского форварда теперь 57 точных ударов с «точки». По этому показателю Криштиану опередил легендарного мексиканского форварда Уго Санчеса (56).
После перехода в «Реал» в 2009 году Роналду забил в Примере 57 из 64 пенальти. Во всех турнирах за карьеру португалец 71 раз успешно пробил с 11-метровой отметки.
Пятёрка лучших пенальтистов чемпионата Испании за всю историю выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду — 57
2. Уго Санчес — 56
3. Рональд Куман — 46
4. Лионель Месси и Любослав Пенев — по 43