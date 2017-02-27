Селезнёв: меня не вызывали в сборную Украины, говоря, что я «сбитый лётчик»

Украинский нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнёв, ранее выступавший за «Кубань», выразил уверенность, что в будущем он вернётся в состав сборной Украины.
«Меня не вызывали два последних сбора и говорили: «Все, он уже сбитый лётчик». Какой я сбитый? Сбитые вы все. А я вскоре вернусь в сборную, даже в этом не сомневаюсь», — цитирует Селезнёва Xsport со ссылкой на телеканал «Футбол 1».
31-летний форвард в текущем сезоне чемпионата Турции провёл шесть матчей, в которых забил три мяча (два — с пенальти).