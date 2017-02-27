Кутепов: надеюсь, к «Краснодару» будем готовы на сто процентов

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал победу над «Сарпсборгом 08» в рамках испанского сбора (1:0), выразив надежду, что к матчу 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром», который состоится 5 марта, команда подойдёт готовой на 100%.
«Игра получилась тяжёлой, как и все предыдущие. У нас даже на сборах лёгких игр не бывает. Хорошо, что выиграли. Положительный результат всегда хорошо», — сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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