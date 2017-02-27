Миньоле: на вопрос, перешёл бы я в Китай, есть только один правильный ответ

Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле сообщил, что игроки мерсисайдцев обсуждают между собой деятельность китайских клубов на трансферном рынке.
«Буду лицемером, если скажу, что мы не говорим об этом, ведь Китай — большая тема. Все говорят об этом. Вы видите, какие деньги платят известным футболистам в Китае, и, естественно, говорите об этом.
Я вратарь, не думаю, что в Китае хотят купить побольше голкиперов. На вопрос, перешёл бы я в Китай, есть только один правильный ответ: не знаю. Не знаю до тех пор, пока не получу конкретного предложения. Вы сможете взвесить все за и против, только когда получите реальное предложение», — цитирует Миньоле Mirror.
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