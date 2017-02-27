Пюэль: конечно же, я хочу, чтобы в футболе были введены видеоповторы

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль после поражения своей команды от «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка английской лиги (2:3) призвал ввести видеоповторы. При счёте 0:0 судьи не засчитали гола «святых», усмотрев спорное положение «вне игры».
«Мы забили первыми, но гола не засчитали. Конечно же, я хочу, чтобы в футболе были введены видеоповторы. Но на данный момент их нет. В каком-то матче ошибаются в нашу пользу, в каком-то — в пользу соперника. Надо принять это, хоть мне и обидно за команду и болельщиков», — цитирует Пюэля Sportsmole.