Варди забил первый гол «Лестера» в АПЛ за 2017 год

«Лестер Сити» забил свой первый мяч в АПЛ в 2017 году, прервав серию из 637 минут в чемпионате Англии без голов.
На 28-й минуте Марк Олбрайтон был первым на отскоке в центре поля и сразу же выдал проникающий пас между центральными защитниками на ход Джейми Варди, который выскочил на свидание с Симоном Миньоле и пробил в ближний угол.
«Лестер» оставался последним клубом из топ-5 лиг Европы, не забившим ни одного мяча в национальном первенстве за 2017 год.
В предыдущий раз «лисы» забивали в АПЛ 31 декабря в матче с «Вест Хэм Юнайтед» (1:0).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Ливерпуль». На данный момент счёт 1:0 в пользу «лис».
Видео эпизода доступно в «Твиттере».