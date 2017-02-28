Президент «Лестера»: игроки не причастны к увольнению Раньери

Президент «Лестер Сити» Вичай Шриваддханапрабха прокомментировал увольнение Клаудио Раньери с поста главного тренера клуба, отметив, что игроки не имели к этому решению никакого отношения.
«Это болезненное решение, но мы должны были действовать в интересах клуба вопреки собственным чувствам. Это решение приняло руководство клуба, и к нему никак не причастны игроки. Несправедливо, что футболистов „Лестера“, которые были преданы тренеру, обвиняют в нелояльности к нему.
У нас остаётся более четверти сезона, чтобы исправить ситуацию. Главное сейчас — убедиться, что „Лестер“ сохранит прописку в Премьер-лиге. Нужно объединиться и защитить то, чего мы достигли вместе с Раньери», — цитирует Шриваддханапрабху FourFourTwo.