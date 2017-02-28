Роббен не намерен становиться капитаном «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен подчеркнул, что не стремится стать капитаном команды. По окончании текущего сезона эта должность будет вакантна, поскольку действующий капитан немецкого гранда Филипп Лам повесит бутсы на гвоздь.
«Я всегда готов к этому и могу быть достойным капитаном. Но если бы я надел капитанскую повязку в «Баварии», то это продлилось бы лишь один сезон или немного дольше», — приводит слова Роббена Kicker.
Действующее соглашение голландского футболиста с немецким клубом рассчитано до лета 2018 года, однако Роббен не исключает очередную пролонгацию соглашения.