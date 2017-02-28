Симеоне останется в «Атлетико» вне зависимости от результатов в сезоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне будет работать на этом посту и в следующем сезоне, передаёт AS.
Согласно информации источника, на судьбу аргентинского специалиста в столичном клубе не повлияют результаты команды в нынешнем сезоне. Пребывание Симеоне у руля «Атлетико» не будет обусловлено ни его местом в турнирной таблице, ни результатами в Лиге чемпионов. Действующий контракт Симеоне с клубом в силе до лета 2018 года, и он уже говорил, что не собирается покидать свою нынешнюю команду.
Руководство клуба в свою очередь не хочет расставаться с Симеоне, который был бы не прочь усилить команду новыми игроками. Однако в «Атлетико» не исключают, что в летнее трансферное окно команда не получит пополнения.
По итогам 24-го тура Примеры «Атлетико» с 45 очками занимает 4-е место в турнирной таблице.