Гаспар: чтобы быть президентом «Барселоны», нужен характер, его у меня не было

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар сказал, что получал большее удовольствие от работы, когда занимал пост вице-президента сине-гранатовых. Гаспар подчеркнул, что очень нелегко быть главой каталонского клуба.
«У меня намного больше воспоминаний от работы на посту вице-президента клуба. Ведь работал я в этой должности 22 года. В качестве вице-президента «Барселоны» наслаждался работой больше, поскольку у тебя не такая большая ответственность. Для того чтобы быть президентом «Барселоны», нужен характер, а его у меня не было», — приводит слова Гаспара Onda Cero.
Гаспар работал на посту президента испанского гранда с 2000 по 2003 год. Этот период времени в истории «Барселоны» ознаменовался тем, что команда не выиграла титулов.