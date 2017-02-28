Судейский комитет обратился в RFEF с письмом относительно слов Пике и Роига

Судейский комитет федерации футбола Испании (RFEF) обратился с письмом в соответствующий отдел RFEF относительно слов защитника «Барселоны» Херарда Пике, сообщает Iusport.
Арбитры представили на рассмотрение то, что написал на днях Пике на своей странице в социальной сети «Твиттер». Игрок сине-гранатовых в частности, написал, что мадридский «Реал» набрал не одно очко благодаря судейским ошибкам. При этом он вспомнил некоторые матчи чемпионата Испании с участием «сливочных», в которых, по его мнению, арбитры ошибались в пользу «Королевского клуба».
Кроме того, судейский комитет представил на рассмотрение и слова президента «Вильярреала» Фернандо Роига после матча 24-го тура чемпионата Испании между его командой и «Реалом» (2:3).