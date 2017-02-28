«Амкар» в контрольной игре разгромил «Текстильщик», Гасилин забил один из голов

«Амкар» в товарищеском матче на сборе в Турции обыграл ивановский «Текстильщик» со счётом 3:0. В составе пермского клуба голы забили Дарко Бодул, Станислав Прокофьев, а также перешедший из «Зенита» нападающий Алексей Гасилин.
Отметим, что главным тренером «Текстильщика» является Вадим Евсеев, ранее работавший помощником главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева.
Состав «Амкара»: Дмитрий Хомич, Секу Конде, Петар Занев (Роланд Гиголаев, 46), Николай Зайцев, Брайн Идову, Фегор Огуде (Станислав Прокофьев, 69), Александр Милькович (Иван Черенчиков, 85), Павел Комолов (Олег Мищенко, 65), Януш Гол (Давид Хурцидзе, 60), Михаил Костюков (Алексей Гасилин, 46), Дарко Бодул (Александр Салугин, 61).