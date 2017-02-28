«Урал» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка России «Урал» — «Краснодар». Встреча состоится в Краснодаре.
«Урал»: Заболотный, Балажиц, Динга, Данцев, Кулаков, Димитров, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу, Ильин.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Новиков, Панков, Меркулов, Ломакин, Серченков, Манучарян, Ставпец.
«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин, Шишкин, Подберёзкин, Газинский, Классон, Вандерсон, Смолов.
Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Торбинский, Назаров, Жигулёв, Быстров, Лаборде, Жоаозиньо, Окриашвили, Комличенко
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России «Урал» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:30 по мск.