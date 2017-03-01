Майкон: Миранчук — особенный футболист, будет одним из лидеров сборной России

Нападающий «Локомотива» Майкон, отвечая на вопросы читателей «Чемпионата», рассказал, кого он считает лучшим российским футболистом.
«Смотря за какой период. Есть один футболист, который мне уже давно нравится, – Шатов. С тех пор как я его увидел, он находится на очень хорошем уровне. Отлично двигается с мячом, по манере игры похож на Данни. Опускается назад, подбирает мяч, тащит его вперёд. Если говорить про последние один-два сезона, то назову Смолова. Много забивает и отлично выглядит.
А в «Локо» выделю Миранчука. Я приметил его ещё до дебюта в нашей команде. Он не бьёт по воротам мощно, не сильно замахивается, а делает всё мягко, аккуратно и точно. Ещё когда он не заработал себе имени, было видно, что он особенный футболист, который будет одним из лидеров сборной России», — сказал форвард.
Полностью интервью с Майконом Маркесом Битенкуром читайте на «Чемпионате».