Ари и Касаев остались в запасе «Локомотива» на матч Кубка России с «Тосно»

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на четвертьфинальный домашний матч Кубка России против «Тосно».
В запасе московской команды остались полузащитник Алан Касаев и новичок нападающий Ари, который был арендован у «Краснодара» в зимнее трансферное окно.
«Локомотив»: Гилерме, Михалик, Чорлука, Пейчинович, Янбаев, В. Денисов, Фернандеш, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Майкон.
Запасные: Коченков, Кверквелия, Тарасов, Баринов, Игнатьев, Касаев, Ари.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Тосно». Начало встречи — в 19:30 мск.