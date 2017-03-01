«Серкль Брюгге» принял предложение «Монако» о продаже клуба

«Серкль Брюгге», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Бельгии, стал фарм-клубом «Монако», сообщает пресс-служба бельгийского клуба.
Накануне «Серкль Брюгге» официально принял предложение монегасков о продаже контрольного пакета акций.
«Мы бы хотели подчеркнуть, что согласились на это предложение для того, чтобы сохранить клуб в профессиональном футболе. Кроме того, это сотрудничество позволит «Серкль Брюгге» обрести стабильность и как можно скорее вернуться в высший эшелон бельгийского футбола», — говорится в заявлении пресс-службы бельгийской команды.