Григорян: не могу сказать, что «Анжи» закономерно проиграл «Уфе»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян прокомментировал гостевое поражение от «Уфы» (0:1) в четвертьфинальном матче Кубка России.
«Я не могу сказать, что мы закономерно проиграли. В Кубке не бывает ничьих, но игра была ничейная. Тем не менее у нас было много ошибок, именно в зоне центральных полузащитников. По ходу игры пытались исправить ошибку, усилить эту зону, но не получилось.
Замены не сыграли, но они были уже при счёте 0:1, у соперника была возможность отойти назад и построить игру на контратаках», — заявил Григорян в эфире телеканала «Матч! Футбол 2».
Григоряна спросили, на что был в первую очередь расчёт и акцент в нападении у махачкалинской команды.
«Я вам сейчас тактические аспекты своей подготовки к этому матчу не собираюсь раскрывать. Есть какие-то другие вопросы?» — ответил Григорян.