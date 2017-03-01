Камболов: игроки «Сибири» — молодцы, но «Рубин» они ничем не удивили

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал победу своей команды в домашнем матче 1/4 Кубка России против «Сибири» (1:0).
«Я думаю, что добыть более крупную победу «Рубину» сегодня в первую очередь помешала реализация. Вы видели состояние поля. Но всё равно мы полностью отдавались, хорошо играли. Выиграли много единоборств. Забей мы пораньше, игра была бы менее напряжённой. Удивила ли чем-нибудь «Сибирь»? Нет, не удивила. Главный тренер нас предупреждал о стиле их игры. В принципе мы и сами знаем, что слабых соперников не бывает. «Сибирь» большие молодцы. Они достаточно компактно играли в обороне. Временами неплохо выбегали в контратаки. Но ничем новым они нас не удивили.
В первую очередь держим в голове матч с «Анжи», а не игру с «Уралом» в следующей стадии Кубка. Надо готовиться к каждому матчу, а там уже видно будет. Что касается «Урала», то, наверное, вчера все видели их матч с «Краснодаром». Поэтому повторюсь, что слабых соперников нет. Всегда будет непросто», – цитирует Камболова «Спорт Бизнес Online».