Видео: «Рубин» — «Сибирь»

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2017
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации
Кубок Дэвиса
WTA
ATP
Australian Open 2017
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Видео
FANTASY ФУТБОЛ
Билеты на спорт
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Футбольные трансферы
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
21:25
Определились все полуфинальные пары Кубка России сезона-2016/17
21:25
«Локомотив» победил «Тосно» в 1/4 финала КР благодаря голу Ал. Миранчука
19:12
Семак: «Уфа» добилась хорошего результата, но праздновать некогда
18:51
«Уфа» обыграла «Анжи» и впервые вышла в полуфинал Кубка России
18:45
Гончаренко: команда хорошо восприняла то, что мы ей предложили
22:07
«Урал» отыгрался с 0:3 в матче с «Краснодаром» и выиграл по пенальти
23:04
Шалимов: это катастрофа, «Краснодар» не то что не настроился — он развалился!
08:45
Вальбуэна подтвердил, что «Спартак» предлагал ему контракт
09:58
Фанаты «МЮ» напали на Погба, который отказался дать им автограф
10:38
В Италии утверждают, что Конте согласился по окончании сезона возглавить «Интер»
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Видео: «Рубин» — «Сибирь»
1 марта 2017, среда. 20:49.
Футбол
1 марта 2017 года в Казани на стадионе «Центральный» состоялся матч 1/4 финала Кубка России с участием «Рубина» и «Сибири». Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля со счётом 1:0.
Единственный гол был забит под занавес встречи. На 88-й минуте Жонатас после передачи Руслана Камболова вывел «Рубин» вперёд.
В полуфинале «Рубин» сыграет против «Урала», который накануне в серии пенальти обыграл «Краснодар».
Кубок России. 1/4 финала
01 марта 2017, среда. 15:00 МСК
Рубин
Казань
1 : 0
Сибирь
Новосибирск
1:0
– Жонатас – 88
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
ФК Рубин
ФК Сибирь
Комментарии:
Правила
Новости. Футбол
1 марта 2017, среда
21:35
Экс-наставник «Сибири» Криушенко назначен и.о. главного тренера сборной Беларуси
21:25
Определились все полуфинальные пары Кубка России сезона-2016/17
21:25
«Локомотив» победил «Тосно» в 1/4 финала КР благодаря голу Ал. Миранчука
21:23
«Марсель» получит € 2 млн, если Л. Диарра найдёт себе новый клуб до 30 июня
21:16
Форвард «Уотфорда» Сарате получил травму колена и выбыл из строя до конца сезона
21:09
Ари дебютировал в составе «Локомотива»
20:52
«Валенсия» объявила о покупке Дзадзы у «Ювентуса» по окончании аренды
20:52
«Рубин» — «Сибирь»: видеообзор матча
20:49
Видео: «Рубин» — «Сибирь»
20:44
Женская сборная России обыграла Португалию на турнире «Кубок Алгарве»
20:31
Власти Рима наградят Раньери за успех с «Лестером»
20:19
Бауэр: «Рубин» победой над «Сибирью» поздравил с юбилеем президента Татарстана
20:08
Иличевич: «Кайрат» лучше «Анжи» по уровню, я сделал шаг вперёд
19:55
Болельщики «Локомотива» баннером отметили возвращение Ерунова
19:48
Черчесов присутствует на матче «Локомотив» — «Тосно»
19:43
Бубнов: вероятность победы «Спартака» в РФПЛ — 70 %
19:41
Тарханов: если честно, «Урал» тренировал пенальти перед матчем с «Краснодаром»
19:23
Гладкий, отказавшийся играть в России, продолжит карьеру в «Карпатах»
19:20
Дзампарини: буду консультантом в «Палермо», новые владельцы ни черта не знают
19:12
Семак: «Уфа» добилась хорошего результата, но праздновать некогда
19:07
Камболов: игроки «Сибири» — молодцы, но «Рубин» они ничем не удивили
19:06
Григорян: не могу сказать, что «Анжи» закономерно проиграл «Уфе»
18:56
Куман не собирается уходить из «Эвертона» ради «Барселоны»
18:51
«Уфа» обыграла «Анжи» и впервые вышла в полуфинал Кубка России
18:45
Гончаренко: команда хорошо восприняла то, что мы ей предложили
18:41
Британское правительство заверило, что Месси и Неймар смогут посетить финал ЛЧ
18:22
Жонатас: немного обидно, что стадион на матче «Рубин» — «Сибирь» не был заполнен
18:16
«Серкль Брюгге» принял предложение «Монако» о продаже клуба
18:15
Маскерано включён в заявку «Барселоны» на матч со «Спортингом», Туран — нет
18:13
Ари и Касаев остались в запасе «Локомотива» на матч Кубка России с «Тосно»
18:04
Муравьёв: когда пришёл в «Динамо», был в шоке, мы стояли на грани банкротства
18:00
«Реал» – «Лас-Пальмас»: текстовая трансляция начнётся в 23:30
17:52
Игрок «Ньюкасла» случайно стал автором курьёзного гола
17:50
Грасия: в матчах при таких условиях задача одна — пройти дальше
17:41
Калитвинцев: Погребняк проигрывает конкуренцию, Дьяков работает с «Динамо-2»
17:36
Матч «Луч-Энергия» — «Динамо» может быть перенесён в Химки
17:36
Mirror написало заметку о львёнке, которого Комбаров арендовал на 5-летие дочери
17:30
Кирсанов: «Сибирь» выглядела достойно на фоне команды Премьер-Лиги
17:18
«Бавария» – «Шальке»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45
17:15
Панченко: я счастлив быть в «Динамо»
17:06
Грасия: матч с «Сибирью» получился упорным, но мы победили и очень довольны
17:06
Кирсанов: игра с «Рубином» была ровная, но «Сибирь» не использовала своих шансов
16:56
«Рубин» благодаря голу Жонатаса одолел «Сибирь» и вышел в полуфинал Кубка России
16:52
Ерёменко будет присутствовать на заседании дисциплинарного комитета УЕФА
16:42
«Динамо» упустило победу в матче с «Чертаново»
Все новости
RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой матч ближайшего тура РФПЛ вызывает у вас больший интерес?
ЦСКА - "Зенит"
"Краснодар" - "Спартак"
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+