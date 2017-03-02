«Бавария» может встретиться с «Боруссией» Д в полуфинале Кубка Германии

Состоялась жеребьёвка полуфинальной стадии Кубка Германии. Мюнхенская «Бавария» за выход в финал сразится с победителем противостояния «Шпортфройнде» — «Боруссия» Д. Во втором полуфинале сыграют франкфуртский «Айнтрахт» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.
На стадии 1/4 финала «Бавария» обыграла «Шальке 04» со счётом 3:0, «Боруссия» М одолела «Гамбург» (2:1), «Айнтрахт» оказался сильнее «Арминии» (1:0). Заключительный четвертьфинал с участием «Шпортфройнде» и дортмундской «Боруссии» будет сыгран 14 марта.