45 173 члена «Атлетико» зарезервировали себе места на новом стадионе клуба

45 173 члена мадридского «Атлетико» зарезервировали себе места на следующий сезон на новом стадионе «Атлетико», получившем название «El Wanda Metropolitan», сообщает Marca.
Это составляет 93% абонементов, которые в данный момент есть в столичном клубе. На новом стадионе клуба любой болельщик команды будет иметь возможность зарезервировать себе абонемент, вне зависимости от того, является ли он членом клуба. Кроме того, со сдачей нового стадиона в эксплуатацию цена около 20 категорий абонементов снизится. Например, для взрослых абонемент с € 325 уменьшится до € 250.
Вместимость нового стадиона составит около 70 тыс. человек. «Атлетико» будет играть на нём со следующего сезона.