Бэйл: не думаю, что я заслуживал удаления в матче с «Лас-Пальмасом»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл прокомментировал своё удаление в матче 25-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (3:3), а также извинился перед болельщиками.
«Не думаю, что я заслуживал удаления. Мне показали жёлтую карточку, затем игрок соперника толкнул меня, я тоже толкнул его в ответ. Хочу извиниться перед болельщиками и командой. Извлеку урок из своей ошибки.
Впереди непростой матч в чемпионате против «Эйбара», а затем противостояние с «Наполи» в Лиге чемпионов. Мы должны биться за победу в каждой игре», — сказал Бэйл.
Ранее защитник «Реала» Марсело сказал, что команда находится на стороне валлийца.