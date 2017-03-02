Колосков: «Зенит» и сборная должны отреагировать на инцидент с Кокориным

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал инцидент с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, который был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения.
«Кокорин нарушил правила, пусть отвечает по закону. Но с учётом шлейфа, который тянется за футболистом, помимо юридической ответственности должна быть и публичная. «Зенит» и сборная России должны отреагировать на этот инцидент. Но стоит дождаться официальной информации, рубить сгоряча из-за публикации в СМИ не стоит», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.