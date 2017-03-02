«Милан» готов предложить агенту Доннаруммы щедрый бонус за продление контракта

«Милан» готов предложить Мино Райоле, который является агентом вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, значительный процент от возможной последующей продажи в рамках переговоров о продлении контракта с голкипером. Как сообщает Tuttosport, ожидается, что это положительно повлияет на заключение сделки между сторонами.
Ранее сообщалось, что россонери предложат Доннарумме контракт до 2022 года с зарплатой € 5 млн в год. Действующее соглашение голкипера с «Миланом» действует до лета 2018 года.
Также в СМИ была информация, что Райола хочет, чтобы 18-летний вратарь получил контракт на четыре года с зарплатой € 10 млн в год.