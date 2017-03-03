Обамейянг признал, что ему пришлось нелегко после интервью в январе

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг признал, что ему в последнее время пришлось нелегко. Это было связано с одним из интервью в январе, в котором, он в частности, сказал, что задаётся вопросом о смене клубной прописки, если хочет прогрессировать. Его слова очень не понравились руководству клуба и болельщикам.
«Недели после моего интервью были для меня нелёгкими. Но лучше я не буду много говорить на эту тему. Что же касается моего будущего, то в данный момент ничего сказать не могу. Сосредотачиваюсь на своих нынешних задачах. Бундеслига для меня – один из сильнейших чемпионатов. Сейчас многие говорят об АПЛ, однако нужно понять, что и Бундеслига очень сильна. Кроме того, стадионы в Германии всегда заполнены до отказа», — приводит слова Обамейянга DAZN.