Канищев: Иванович считает, после «Челси» играть за «Зенит» можно, ковыряя в носу

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев прокомментировал невыход петербургской команды в 1/8 финала Лиги Европы. По сумме двух встреч сине-бело-голубые уступили «Андерлехту» из-за пропущенного на своём поле мяча.
«В том числе сработал фактор того, что Луческу не угадал с составом, поскольку некоторые из вышедших на поле футболистов оказались совершенно не подготовленными к игре. В первую очередь речь идет об Ивановиче, игравшем спустя рукава, что в итоге привело к двум результативным ошибкам сербского защитника.
Видимо, посчитал, что после «Челси» играть за «Зенит» можно, ковыряя в носу, поскольку это не тот уровень. В результате «Андерлехт» забил два гола. Конечно, тренер не угадал с составом, а команда ничего не смогла сделать на поле», — цитирует Канищева «Спорт уик-энд».