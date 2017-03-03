Капитан «Бастии» дисквалифицирован за то, что выбил табло у резервного арбитра

Полузащитник и капитан «Бастии» Янник Каюзак дисквалифицирован на три матча за удаление в поединке 27-го тура французской Лиги 1 с «Анже» (0:3). Об этом сообщает L’Equipe.
Футболист был заменён на 74-й минуте, а резервный арбитр, державший в руках табло, случайно задел игрока, который был заменён. Каюзак же разозлился и рукой выбил табло из рук судьи, за что и получил свою четвёртую красную карточку в нынешнем первенстве.
Таким образом, 32-летний хавбек пропустит матчи против «Сент-Этьена», «Генгама» и «Метца».
Видео данного эпизода можно посмотреть в «Твиттере».