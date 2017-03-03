Григорян — болельщикам «Анжи»: претензий по самоотдаче не будет, я гарантирую

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян сказал, что у болельщиков махачкалинской команды больше не будет претензий по самоотдаче игроков махачкалинского клуба. Об этом наставник упомянул на встрече с болельщиками дагестанской команды. «Анжи» на выезде уступил «Уфе» (0:1) в 1/4 финала Кубка России и прекратил борьбу за трофей.
«Мы только что после кубкового матча. Те, кто из вас читает интервью, помнят, что я сказал, что если в нашей команде не будет хватать мастерства, то мы будем умирать на поле, но у болельщиков не будет к нам претензий. Я сказал и не выполнил с первого раза своё обещание.
Поэтому я гарантирую, что это было первый и последний раз. Всегда команда подвергалась критике и будет подвергаться, но на вкус и цвет товарищей нет. Но чтобы были претензии к нашей самоотдаче — такого не будет. Я вам это гарантирую», — сказал Григорян.