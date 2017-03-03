В АПЛ назвали претендентов на звание лучшего тренера и игрока февраля

В английской Премьер-лиге назвали фамилии футболистов и тренеров, которые претендуют на звание лучших в феврале. Информация появилась на официальном сайте лиги.
Среди тренеров на награду претендуют четыре специалиста: Антонио Конте («Челси») – 2 победы, 1 ничья в феврале; Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») – 2 победы, 1 ничья; Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 3 победы и Тони Пьюлис («Вест Бромвич Альбион») – 2 победы, 1 ничья. Отметим, что Антонио Конте уже трижды признавался лучшим тренером. Было это в октябре, ноябре и декабре.
Среди футболистов на звание лучшего претендуют сразу шесть игроков. Ромелу Лукаку («Эвертон») – 4 матча, 5 голов; Давид Сильва («Манчестер Сити») – 3 матча, 1 гол; Габриэл Жезус – 3 матча, 3 гола, 1 пас; Гарет Макаули («Вест Бромвич Альбион») – 3 матча, 2 гола; Элдин Якупович («Халл Сити») – 4 матча, 3 пропущенных гола, два сухих матча; Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — 3 матча, 4 гола, 1 пас.
Голосование завершится 10 марта.