Полузащитник «Депортиво»: Торрес сказал мне не переживать по поводу столкновения

Полузащитник «Депортиво» Алекс Бергантиньос рассказал о беседе в больнице с форвардом «Атлетико» Фернандо Торресом. Футболисты столкнулись во вчерашнем матче между командами, Торрес в падении ударился головой о газон и был унесён с поля на носилках. Травма 32-летнего футболиста оказалась несерьёзной, и он был выписан из больницы.
«Он чувствует себя хорошо. Все проверки показали, что со здоровьем Фернандо всё в порядке. Он сказал мне не переживать и что с подобным он уже сталкивался ранее. Торрес был спокоен и даже улыбался. Он помнит все события вчерашнего матча, кроме нашего столкновения», — цитирует Бергантиньоса The Sun.
Видео случившегося можно посмотреть на официальном канале Ла Лиги в YouTube.