Тренер «Кёльна»: цель в матче с «Баварией» — продолжить серию без поражений дома

Главный тренер «Кёльна» Петер Штёгер поделился ожиданиями от домашнего матча 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией». Встреча состоится 4 марта, начало — в 17:30 мск.
«Мы рады предстоящему матчу. Без сомнений, это настоящий вызов для нас, но мы знаем о колоссальной поддержке нашего стадиона. Наша цель — продолжить беспроигрышную домашнюю серию. Мы постараемся воспользоваться имеющимися возможностями, чтобы что-то заработать на этой игре», — приводит слова Штёгера официальный сайт „Баварии“.
»Кёльн" не проигрывает на «Райн-Энерги» уже на протяжении 12 матчей (шесть побед и шесть ничьих).