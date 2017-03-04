Эмери уверен, что новость об уходе Энрике из «Барсы» не повлияет на матч с «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери выразил мнение, что заявление главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике об уходе со своего поста по окончании сезона не повлияет каким-то образом на ответный матч парижан с каталонцами в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Повлияет ли как-то на ответный матч ЛЧ объявление Энрике об уходе из «Барселоны»? Ничего не изменится. Не думаю, что «Барселона» как-то изменит свою концепцию или представление об игре только из-за того, что Энрике объявил о своём уходе в конце сезона», — приводит слова Эмери AS.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на своём поле разгромил «Барселону» со счётом 4:0. Ответная игра в Испании запланирована на 8 марта.