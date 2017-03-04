26 игроков вызваны в сборную Аргентины на матчи с Чили и Боливией

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса вызвал в национальную команду 26 человек для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборными Чили и Боливии. Список игроков был опубликован на официальном сайте Ассоциации футбола Аргентины.
Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гуcман («Тигрес»), Мариано Андухар («Эстудиантес»).
Защитники: Факундо Ронкалья («Сельта»), Матео Мусаккио («Вильярреал»), Рамиро Мори («Эвертон»), Пабло Сабалета, Николас Отаменди (оба – «Манчестер Сити»), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Габриэль Меркадо («Севилья»), Хулио Буффарини («Сан-Паулу»), Эммануэль Мас («Трабзонспор»).
Полузащитники: Хавьер Маскерано («Барселона»), Лукас Билья («Лацио»), Гидо Писарро («Тигрес»), Эвер Банега («Интер»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Энцо Перес («Валенсия»), Маркос Акунья («Расинг»).
Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Анхель Корреа («Атлетико»), Лукас Пратто («Сан-Паулу»), Пауло Дибала, Гонсало Игуаин (оба – «Ювентус»), Эсекьель Лавесси («Хэбей Чайна Форчун»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).
Сборная Аргентины сыграет с командой Чили дома 24 марта, а с командой Боливии в гостях 28 марта.